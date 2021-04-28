28 апреля 9°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Происшествия

Под Новосибирском скрывается преступник с арбалетом

Полиция Новосибирска разыскивает мужчину, которого подозревают в серии краж. Как передает НГС, при себе у преступника может быть арбалет и холодное оружие.

Фото подозреваемого.
Фото подозреваемого.
vk.com/incident_nsk

Как сообщает издание со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Новосибирской области, разыскиваемый — Андрей Федюнин, 1975 года рождения. Его подозревают в серии краж.

Мужчина может скрываться на дачах в поселке Комаровке по Гусинобродскому направлению. Сообщается, что там в выходные его поймал местный сторож, но Федюнин напал на него с ножом и скрылся.

Всем, кому что-либо известно о личности и местонахождении разыскиваемого, просят сообщить об этом в полицию по телефону: +7 (383) 232-20-38.

Ранее сообщалось, что сотрудники полиции по Тальменскому району разыскивают мужчину, надругавшегося над ребенком.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2021
Категория информационной
продукции 18+
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость