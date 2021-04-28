Под Новосибирском скрывается преступник с арбалетом

Как сообщает издание со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Новосибирской области, разыскиваемый — Андрей Федюнин, 1975 года рождения. Его подозревают в серии краж.
Мужчина может скрываться на дачах в поселке Комаровке по Гусинобродскому направлению. Сообщается, что там в выходные его поймал местный сторож, но Федюнин напал на него с ножом и скрылся.
Всем, кому что-либо известно о личности и местонахождении разыскиваемого, просят сообщить об этом в полицию по телефону:
Ранее сообщалось, что сотрудники полиции по Тальменскому району разыскивают мужчину, надругавшегося над ребенком.