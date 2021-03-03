Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
3 марта -10°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Происшествия

На Алтае разыскивают неприметного мужчину, надругавшегося над ребенком

Сотрудниками полиции по Тальменскому району разыскивается мужчина, скрывшийся от суда. Его обвиняют по статье «Изнасилование потерпевшей, не достигшей четырнадцатилетнего возраста».

Работа полиции во время пандемии.
Работа полиции во время пандемии.
ГУ МВД по Алтайскому краю.

Иван Васильевич Олейник 1980 года рождения проживал в Тальменке на ул. Чкалова, 39. Мера пресечения — заключение под стражу, — сообщается на сайте ГУ МВД России по Алтайскому краю.

Обвиняемый в изнасиловании.
Обвиняемый в изнасиловании.
vk.com/incident22

Приметы:

  • на вид 35−45 лет,
  • рост 176 см,
  • среднего телосложения, глаза серые, волосы светло-русые, лицо овальное, брови узкие, лоб высокий, прямой, рот маленький, губы тонкие, подбородок выступающий, шея короткая.

При получении информации о местонахождении сообщать по телефонам: 8 (38591) 2−26−71, 2−28−30, 2−74−73.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2021
Категория информационной
продукции 18+
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость