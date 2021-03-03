На Алтае разыскивают неприметного мужчину, надругавшегося над ребенком

Иван Васильевич Олейник 1980 года рождения проживал в Тальменке на ул. Чкалова, 39. Мера пресечения — заключение под стражу, — сообщается на сайте ГУ МВД России по Алтайскому краю.
Обвиняемый в изнасиловании.
Приметы:
- на вид 35−45 лет,
- рост 176 см,
- среднего телосложения, глаза серые, волосы светло-русые, лицо овальное, брови узкие, лоб высокий, прямой, рот маленький, губы тонкие, подбородок выступающий, шея короткая.
При получении информации о местонахождении сообщать по телефонам: 8 (38591) 2−26−71, 2−28−30, 2−74−73.