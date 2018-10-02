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Под Новосибирском ВАЗ влетел в автопоезд с алтайскими номерами, погибли два человека

В Новосибирском районе 2 октября два человека погибли в жутком столкновении ВАЗа с автопоездом, пишет ГУ МВД России по Новосибирской области.

ДТП под Новосибирском 2 октября.
ДТП под Новосибирском 2 октября.
ГУ МВД России по Новосибирской области.

ДТП произошло на трассе под Новосибирском около 6 утра. По предварительной информации, грузовик MAN стоял у обочины, пока водитель менял колесо. В этот момент в фуру врезался автомобиль ВАЗ 2101.

ДТП под Новосибирском 2 октября.
ДТП под Новосибирском 2 октября.
ГУ МВД России по Новосибирской области.

В результате аварии водитель грузовика и пассажирка легкового автомобиля погибли на месте. Водителя ВАЗа госпитализировали в больницу в тяжелом состоянии.

Полицейские проводят проверку и выясняют все обстоятельства произошедшего. Решают вопрос о возбуждении уголовного дела.

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