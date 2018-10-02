Под Новосибирском ВАЗ влетел в автопоезд с алтайскими номерами, погибли два человека

ДТП произошло на трассе под Новосибирском около 6 утра. По предварительной информации, грузовик MAN стоял у обочины, пока водитель менял колесо. В этот момент в фуру врезался автомобиль ВАЗ 2101.
ДТП под Новосибирском 2 октября.
ГУ МВД России по Новосибирской области.
В результате аварии водитель грузовика и пассажирка легкового автомобиля погибли на месте. Водителя ВАЗа госпитализировали в больницу в тяжелом состоянии.
Полицейские проводят проверку и выясняют все обстоятельства произошедшего. Решают вопрос о возбуждении уголовного дела.