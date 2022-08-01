2 августа
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Происшествия

Под суд пойдет мужчина, по недосмотру которого женщина упала в шахту лифта

В Новосибирской области следователи завершили расследование уголовного дела против представителя строительной компании. Его обвиняют в нарушении техники безопасности из-за которого на объекте погибла женщина, сообщает пресс-служба СУ СК России по Новосибирской области.

Стройка. Строительство в Барнауле.
Стройка. Строительство в Барнауле.
Анна Зайкова.

По версии следствия, 43-летний обвиняемый привлек для «мастер-класса» по штукатурным работам 61-летнюю потерпевшую.

После этого мужчина сопроводил ее до второго этажа и отлучился. При неустановленных обстоятельствах женщина упала в шахту лифта, которая не была оборудована специальными знаками или сигнальными лентами.

От полученных травм женщина скончалась на месте.

Обвиняемый признал свою вину и раскаялся в содеянном.

Уголовное дело по ч. 2 ст. 216 УК РФ следователи передали на рассмотрение в суд. Мужчине грозит до пяти лет колонии.

Ранее мужчина, пожелавший остаться неизвестным, привез в приемный покой омского роддома новорожденного младенца.

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