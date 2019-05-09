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Происшествия

Подобрали или украли. В сети обсуждают поступок барнаульской семьи

На улице Шукшина женщина позволила своему старшему ребенку подобрать с тротуара скейт и самокат, оставленные без присмотра. Поступок снят камерой видеонаблюдения и выложен в сеть, где пользователи обсуждают: украли они вещи или подобрали брошенное.

Аллея им. Василия Шукшина.
Аллея им. Василия Шукшина.
vk.com/barneos22

Ролик появился в интернет-сообществе Barnaul 22. Автор пишет, что 3 мая на аллее им. Василия Шукшина дети (7 лет) катались на скейте и самокате. Затем они оставили их на тротуаре на 10−15 минут, чтобы сходить в магазин, расположенный рядом. Мимо проходила женщина с двумя детьми. Старший ребенок взял сначала скейт и положил его в коляску к младшему, а потом вернулся за самокатом.

Одни участники обсуждения считают, что вещи были брошены и их только подобрали. Они советуют учить детей ответственно относиться к своим вещам, беречь их.

Другие считают, что это кража, которую ребенок совершил с одобрения матери и добавляют, что в России такой менталитет, брать все, что без присмотра.

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