Подозреваемая во взрыве в петербургском кафе находится в больнице

О ее состоянии никакой информации пока нет.
Что произошло
Девушку подозревают в причастности к взрыву, произошедшему накануне вечером в кафе «Стрит-бар». Пострадали 30 человек. Один погиб — военкор Владлен Татарский.
В кафе проходил творческий вечер военкора. Присутствовало около 100 человек.
Сработавшее СВУ было спрятано в статуэтке, которую Дарья подарила Татарскому. Мощность взрывного устройства превысила 200 г в тротиловом эквиваленте.
В результате взрыва в кафе вылетели стекла. Жильцы дома остались в порядке, им не пришлось эвакуироваться.