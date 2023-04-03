3 апреля
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Происшествия

Подозреваемая во взрыве в петербургском кафе находится в больнице

Девушка, которая подарила военкору Владлену Татарскому статуэтку перед взрывом в петербургском кафе, по предварительным данным, находится в больнице, пишут «Известия».

Кафе в Санкт-Петербурге после взрыва.
Кафе в Санкт-Петербурге после взрыва.
СКР

О ее состоянии никакой информации пока нет.

Что произошло

Девушку подозревают в причастности к взрыву, произошедшему накануне вечером в кафе «Стрит-бар». Пострадали 30 человек. Один погиб — военкор Владлен Татарский.

В кафе проходил творческий вечер военкора. Присутствовало около 100 человек.

Сработавшее СВУ было спрятано в статуэтке, которую Дарья подарила Татарскому. Мощность взрывного устройства превысила 200 г в тротиловом эквиваленте.

В результате взрыва в кафе вылетели стекла. Жильцы дома остались в порядке, им не пришлось эвакуироваться.

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