Подозреваемый в порче космического туалета «Союза» недавно уволился

Внутренняя комиссия РКК «Энергия» сняла подозрения в порче обшивки корабля с бывшего рабочего предприятия, сообщил РИА Новости . По последним данным, дыра просверлена в туалете «Союза МС-09», пристыкованного к МКС.

Недавно этот специалист уволился из цеха окончательной сборки.

«Естественно, первые подозрения пали на него. Однако после проверки документации выяснилось, что он с данным кораблем не работал. Сейчас все подозрения с него сняты», — сказал источник агентства в ракетно-космической отрасли.

Ранее сообщалось, что виновный в появлении отверстия в космическом корабле «Союз МС-09» установлен. Утечка воздуха на корабле произошла из-за производственного брака.

Отверстие от сверла в космическом корабле «Союз МС-09», из-за которого на МКС произошла утечка воздуха, появилось еще в цехе общей сборки кораблей в подмосковном Королеве. Ряд сотрудников предприятия знали о браке, поскольку еще до старта была предпринята попытка «заклеить» нештатное отверстие.

По последней информации, единственный вывод, к которому якобы пришли эксперты — сотрудники Завода экспериментального машиностроения в составе РКК «Энергия», непосредственно занимающегося производством космических кораблей, — что отверстие было просверлено в стенке полностью собранного «Союза», а не в процессе сборки, передает РИА Новости.

Параллельное расследование ведет комиссия «Роскосмоса», которая проверяет альтернативную версию — возможность повреждения корпуса после стыковки «Союза» с Международной космической станцией (МКС).

Туалет с декоративной обшивкой

Давление на МКС начало падать в ночь на 30 августа. Под декоративной обшивкой в туалете российские космонавты Прокопьев и Артемьев увидели дырку, причем просверленную небрежно — со следом от соскочившего сверла, пишет «МК».



Сергей Прокопьев отправился на МКС 6 июня этого года, для него это первый полет. Вместе с ним на орбиту улетели американка Серина Ауньен-Чэнселлор и немец Александр Герст. Россиянин Олег Артемьев находится на МКС с марта 2018 года. Также на станции работают американцы Фойстер и Арнольд.

Как работает космический туалет

Незадолго до аварии космонавт Олег Артемьев рассказал, как работает «самая важная система, которая есть на МКС — наш космический туалет».

Версии произошедшего

Специалист в ракетно-космической отрасли добавил, что косвенная причина произошедшего — уход из отрасли опытных работников.

4 сентября депутат Госдумы, космонавт и бывший участник экспедиции на МКС Максим Сураев предположил, что обшивку «Союза» на орбите Земли мог повредить член экипажа: «Может быть, просто кому-то уже совсем плохо и надоело, что они высверлили эту дырку и хотели пораньше вернуться домой».

Ранее Роскосмос впервые показал, как отсоединяется «Союз» от ракеты-носителя.