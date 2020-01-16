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Происшествия

Подозреваемый в убийстве двух подростков на Алтае покончил с собой в отделе полиции

Руководителем ГУ МВД России по Алтайскому краю назначена проверка по факту самоубийства задержанного в отделе полиции в Новоалтайске, сообщает ведомство.

Полиция.
Полиция.
mvd.ru

Несколько дней назад задержанный был доставлен в отдел полиции для установления обстоятельств его возможной причастности к особо тяжкому преступлению.

«Во время нахождения в отделе гражданин попросился в туалет. Там он причинил себе смертельную рану. Незамедлительно была вызвана бригада скорой помощи», — рассказали в ведомстве.

Отмечается, что сотрудники полиции оказали первую помощь, но задержанный скончался.

" Будут установлены все обстоятельства произошедшего, оценена роль должностных лиц. В случае, если будет установлена вина сотрудников, будет принято решение в соответствии с действующим законодательством", — добавили в алтайском МВД.

Задержанного подозревали в убийстве двух подростков. Напомним, 16-летний Дмитрий Думчев и 18-летняя Оксана Руденко из Новоалтайска пропали 8 января. До сих пор их местонахождение неизвестно. По факту исчезновения возбудили уголовное дело.

Пропали два подростка.
Пропали два подростка.
vk.com/la_altay

Правоохранители обыскали город и ближайшие садоводства. В розыске участвуют более 60 сотрудников полиции, а так же три кинологических расчета со служебными собаками. Полицейским помогают сотрудники МЧС, к поискам привлекают водолазов.

Глава алтайского СК Андрей Хвостов поручил принять все возможные меры по активизации поисков.

В соцсетях сообщается, что в ночь перед исчезновением парень и девушка были в гостях у 48-летнего мужчины — в доме, который находится в соседнем садоводстве.

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