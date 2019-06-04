Задержан подозреваемый в убийстве спецназовца, защитившего незнакомых ему людей

Задержан один из участников массовой драки близ подмосковной деревни Путилково, в результате которой погиб спецназовец ГРУ Никита Белянкин. Как сообщает телеканал Вести.Ru, к настоящему моменту установлены все участники инцидента, а задержанный — один из подозреваемых в убийстве.

Большинство подозреваемых (их было около 10) пустились в бега, и, по некоторым данным полиции, находятся в Армении. Отец убитого спецназовца Алексей Белянкин надеется, что Армения по такому делу выдаст всех.

Алексей Белянкин рассказал, что после беседы с оперативными сотрудниками полиции выяснил, что основной подозреваемый, скорее всего, также находится вне России. Так или иначе, в квартирах подозреваемых прошли обыски.

НА месте гибели спецназовца Никиты Белянкина. Скан сюжета Вести.Ru

Массовая драка произошла в ночь на 2 июня в подмосковном Путилкове. Бывший спецназовец ГРУ 24-летний Никита Белянкин провожал невесту домой и увидел драку — толпа избивала двух незнакомых ему молодых людей.

Он заступился за них — сначала сделал предупредительный выстрел в воздух из травматического пистолета и тем самым отвлек внимание на себя. Участники драки повалили его на землю и воткнули в него нож. Никита Белянкин скончался на месте.

Никита Белянкин участвовал в боевых операциях в Сирии, недавно уволился со службы и планировал работать в полиции.