Задержан подозреваемый в убийстве спецназовца, защитившего незнакомых ему людей

Большинство подозреваемых (их было около 10) пустились в бега, и, по некоторым данным полиции, находятся в Армении. Отец убитого спецназовца Алексей Белянкин надеется, что Армения по такому делу выдаст всех.
Алексей Белянкин рассказал, что после беседы с оперативными сотрудниками полиции выяснил, что основной подозреваемый, скорее всего, также находится вне России. Так или иначе, в квартирах подозреваемых прошли обыски.
Массовая драка произошла в ночь на 2 июня в подмосковном Путилкове. Бывший спецназовец ГРУ 24-летний Никита Белянкин провожал невесту домой и увидел драку — толпа избивала двух незнакомых ему молодых людей.
Он заступился за них — сначала сделал предупредительный выстрел в воздух из травматического пистолета и тем самым отвлек внимание на себя. Участники драки повалили его на землю и воткнули в него нож. Никита Белянкин скончался на месте.
Никита Белянкин участвовал в боевых операциях в Сирии, недавно уволился со службы и планировал работать в полиции.