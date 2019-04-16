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Происшествия

В Алтайском крае подозреваемого в изнасиловании ищут среди бомжей

Полицейские Кытмановского и Тогульского районов разыскивают мужчину, которого подозревают в изнасиловании. Он может прятаться среди лиц без определенного места жительства, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Алтайскому краю.

Полиция.
Полиция.
Михаил Хаустов

По данным полиции, Поветко Евгений Александрович 1963 года рождения находится на территории Алтайского края. Он может быть в реабилитационных центрах, скрываться среди бомжей, работать по найму в подсобных хозяйствах.

Полиция ищет подозреваемого в изнасиловании.
Полиция ищет подозреваемого в изнасиловании.
22.мвд.рф

Документов подозреваемый при себе не имеет.

Ранее он уже был неоднократно судим за преступления против половой неприкосновенности.

Приметы

  • на вид 55−60 лет,
  • рост 165 см,
  • худощавого телосложения,
  • глаза серые,
  • волосы длиннее среднего, лобные залысины,
  • на щеках и носу пятна красного цвета от расширенных сосудов.

Был одет:

  • в куртку защитного цвета,
  • классические брюки темного цвета в продольную полоску серого цвета,
  • спортивную шапку черного цвета,
  • зимние сапоги (низ из пористой резины, верх матерчатый).

Всех, кто знает местонахождении разыскиваемого, просят сообщить по телефонам: 02, 8 (38590)22−2-89, 8 (38597)22−6-33.

Ранее алтайские полицейские опубликовали фоторобот мужчины, который пытался изнасиловать женщину на улице Трактовой в Барнауле.

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