В Алтайском крае подозреваемого в изнасиловании ищут среди бомжей

По данным полиции, Поветко Евгений Александрович 1963 года рождения находится на территории Алтайского края. Он может быть в реабилитационных центрах, скрываться среди бомжей, работать по найму в подсобных хозяйствах.
Документов подозреваемый при себе не имеет.
Ранее он уже был неоднократно судим за преступления против половой неприкосновенности.
Приметы
- на вид 55−60 лет,
- рост 165 см,
- худощавого телосложения,
- глаза серые,
- волосы длиннее среднего, лобные залысины,
- на щеках и носу пятна красного цвета от расширенных сосудов.
Был одет:
- в куртку защитного цвета,
- классические брюки темного цвета в продольную полоску серого цвета,
- спортивную шапку черного цвета,
- зимние сапоги (низ из пористой резины, верх матерчатый).
Всех, кто знает местонахождении разыскиваемого, просят сообщить по телефонам: 02, 8 (38590)22−2-89, 8 (38597)22−6-33.
Ранее алтайские полицейские опубликовали фоторобот мужчины, который пытался изнасиловать женщину на улице Трактовой в Барнауле.