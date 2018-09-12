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Подозреваемого в изнасиловании задержали в Барнауле спустя 11 лет

Жителя Славгорода через 11 лет задержали по подозрению в изнасиловании подруги, а также избиении и угрозе убийством, сообщает СУ СКР по Алтайскому краю.

Наручники.
Наручники.
СС0

По данным следствия, летом 2007 года злоумышленник часто угрожал своей подруге убийством, а также истязал ее. Кроме того, он совершил в преступление против половой неприкосновенности женщины.

Следователи возбудили уголовное дело, но подозреваемый больше 10 лет скрывался и был в федеральном розыске. Мужчину не могли найти, поэтому приостановили предварительное следствие.

В начале сентября 2018 года производство по уголовному делу возобновили. Вскоре 40-летнего подозреваемого задержали. Мужчина в последнее время жил в Барнауле и тщательно скрывался.

Подозреваемого заключили под стражу. Расследование продолжается.

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