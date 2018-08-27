В Барнауле насильник напал на женщину между двумя торговыми центрами. Приметы разыскиваемого

По словам очевидцев, ЧП произошло около 23:30 между зданиями 6в (ТЦ «Алтай») и 8/2 (ТЦ «Агропарк») на проспекте Космонавтов.
Мужчина под угрозой предмета похожего на нож совершил насильственные действия сексуального характера в отношении женщины, после скрылся в сторону Потока, — пишут барнаульцы.
Свидетели ЧП описали внешность злоумышленника:
- на вид 20−25 лет,
- рост 165−170,
- худощавого телосложения.
Был одет:
- черная бейсболка с надписью,
- черная толстовка с рукавами болотного цвета,
- синие джинсы с ремнем,
- темные кроссовки.
Следователи возбудили уголовное дело по статьям 131 и 132 УК РФ (изнасилование и насильственные действия сексуального характера).