В Барнауле насильник напал на женщину между двумя торговыми центрами. Приметы разыскиваемого

В Барнауле 25 августа насильник напал на женщину в районе ТЦ «Алтай» и «Агропарк» на проспекте Космонавтов, пишут очевидцы в группе «Инцидент Барнаул». В СУ СКР по Алтайскому краю altapress.ru подтвердили эту информацию и рассказали, что злоумышленника ищут.