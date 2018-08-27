Читайте нас в соцсетях
29 августа 14°C
Новости
Вся лента
Происшествия
3237

В Барнауле насильник напал на женщину между двумя торговыми центрами. Приметы разыскиваемого

В Барнауле 25 августа насильник напал на женщину в районе ТЦ «Алтай» и «Агропарк» на проспекте Космонавтов, пишут очевидцы в группе «Инцидент Барнаул». В СУ СКР по Алтайскому краю altapress.ru подтвердили эту информацию и рассказали, что злоумышленника ищут.

Следственный комитет.
Следственный комитет.
Анна Зайкова

По словам очевидцев, ЧП произошло около 23:30 между зданиями 6в (ТЦ «Алтай») и 8/2 (ТЦ «Агропарк») на проспекте Космонавтов.

Мужчина под угрозой предмета похожего на нож совершил насильственные действия сексуального характера в отношении женщины, после скрылся в сторону Потока, — пишут барнаульцы.

Свидетели ЧП описали внешность злоумышленника:

  • на вид 20−25 лет,
  • рост 165−170,
  • худощавого телосложения.

Был одет:

  • черная бейсболка с надписью,
  • черная толстовка с рукавами болотного цвета,
  • синие джинсы с ремнем,
  • темные кроссовки.

Следователи возбудили уголовное дело по статьям 131 и 132 УК РФ (изнасилование и насильственные действия сексуального характера).

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Разместить новость
© 2001-2018
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление
Афиша
PDA
Email подписка