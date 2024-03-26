Подозреваемого в пособничестве террористам арестовали

Алишер Касимов арестован на два месяца.
Известно, что он родом из Кыргызстана, гражданин России. Касимов женат, у него трое детей. Есть ипотека, собственное жилье.
Террористам он сдавал квартиру в аренду. Причем в объявлении на «Авито» Касимов написал: сдаю только славянам.
Алишера Касимова задержали дома. Он утверждает, что не знал о подготовке в его квартире к теракту.
Во время избрания меры пресечения у зала суда стояла мама Касимова, женщина громко плакала, сообщает Baza.
Ранее altapress.ru рассказывал, что известно о террористах, напавших на людей в «Крокусе». Также известно, что эти люди были на концертах Лепса и SHAMAN.
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