Подозреваемого в пособничестве террористам арестовали

Суд арестовал восьмого фигуранта дела о нападении на «Крокус сити холл», сдававшего террористам квартиру, сообщил корреспондент ТАСС.

Алишер Касимов арестован на два месяца.

Известно, что он родом из Кыргызстана, гражданин России. Касимов женат, у него трое детей. Есть ипотека, собственное жилье.

Террористам он сдавал квартиру в аренду. Причем в объявлении на «Авито» Касимов написал: сдаю только славянам.

Алишера Касимова задержали дома. Он утверждает, что не знал о подготовке в его квартире к теракту.

Во время избрания меры пресечения у зала суда стояла мама Касимова, женщина громко плакала, сообщает Baza.

Ранее altapress.ru рассказывал, что известно о террористах, напавших на людей в «Крокусе». Также известно, что эти люди были на концертах Лепса и SHAMAN.

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