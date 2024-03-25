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Жизнь

Террористы были на концертах Лепса и SHAMAN

Файзов и Фаридуни посещали «Крокус Сити Холл» минимум пять раз, в том числе в дни концертов Лепса и Шамана, сообщает SHOT.

Теракт в "Крокусе".
Теракт в "Крокусе".
SHOT

Мухаммадсобир Файзов и Шамсидин Фаридуни посещали «Крокус Сити Холл» минимум пять раз за две недели до теракта. По словам источника, террористы были у «Крокуса» в дни выступлений Лепса 8 марта и SHAMAN — с 9 по 11 марта. Тогда залы охраняли по усиленной программе. Предполагают, что именно поэтому теракт не устроили раньше.

Фаридуни несколько раз осматривал «Крокус», подходил к сотрудникам, расспрашивал их. Тогда же он попал на снимок неизвестного фотографа в «Крокусе».

Ранее Сергей Светлаков рассказал, как спасался из концертного зала во время теракта. А Ольга Бузова направила на благотворительность 2 млн рублей пострадавшим от теракта.

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