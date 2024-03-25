Сергей Светлаков рассказал, как спасался из концертного зала во время теракта

По словам артиста, стрельба происходила в нескольких метрах от него. Сам Светлаков находился в ложах над амфитеатром. Люди, спасаясь от террористов, залезали в эти ложи. В коридоре образовалась группа из 20-30 человек.
На помощь напуганным зрителям пришла менеджер, которая нашла ключи и закрыла выходы из всех лож.
После этого Светлаков и несколько мужчин забаррикадировали вход в ложу стульями и диванами. Менеджер предложила людям открыть несколько дверей и группой выбежать по лестнице через фойе.
Все в тишине начали двигаться, женщины сняли каблуки.
Оказавшись на улице, люди без верхней одежды бежали еще несколько километров — подальше от здания. Светлакова в машине ждала опоздавшая на концерт жена.
Актер поблагодарил девушку, которая спасла людей, и выразил соболезнования всем погибшим.
Ранее количество пострадавших в «Крокус Сити Холле» увеличилось до 182 человек.
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