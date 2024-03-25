Сергей Светлаков рассказал, как спасался из концертного зала во время теракта

22 марта актер и шоумен Сергей Светлаков вместе с другом и племянницей был на концерте группы «Пикник» в «Крокус Сити Холле», когда в здание ворвались террористы. Он рассказал о произошедшем Telegram-каналу « Кровавая барыня ».

По словам артиста, стрельба происходила в нескольких метрах от него. Сам Светлаков находился в ложах над амфитеатром. Люди, спасаясь от террористов, залезали в эти ложи. В коридоре образовалась группа из 20-30 человек.

На помощь напуганным зрителям пришла менеджер, которая нашла ключи и закрыла выходы из всех лож.

После этого Светлаков и несколько мужчин забаррикадировали вход в ложу стульями и диванами. Менеджер предложила людям открыть несколько дверей и группой выбежать по лестнице через фойе.

Все в тишине начали двигаться, женщины сняли каблуки.

Оказавшись на улице, люди без верхней одежды бежали еще несколько километров — подальше от здания. Светлакова в машине ждала опоздавшая на концерт жена.

Актер поблагодарил девушку, которая спасла людей, и выразил соболезнования всем погибшим.

Ранее количество пострадавших в «Крокус Сити Холле» увеличилось до 182 человек.

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