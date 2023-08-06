Подозрительные продукты питания остановили на границе Алтайского края

Мед, консервы и яйца не прошли проверку на таможне, которая проводилась вместе с пограничным управлением ФСБ РФ по Алтайскому краю.

В Третьяковском районе в легковой машине и грузовике, которые ехали из Казахстана в Новосибирскую области, нашли 212 кг меда без ветеринарных сопроводительных документов ЕАЭС. Отмечается, что на продукции не было маркировки.

Также в Третьяковском районе при проверке грузового автомобиля среди строительных материалов выявили 114,96 кг рыбных консервов. Их перевозили из Новосибирской области в Казахстан без ветеринарного сертификата Таможенного союза.

В Локтевском районе при досмотре легковушки выяснилось, что житель Казахстана перевозит из Алтайского края на родину яица в количестве 1080 штук без ветеринарного сертификата, сообщает Толк.

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