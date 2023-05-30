Россияне стали реже есть лапшу быстрого приготовления. Она подорожала

Россияне почти на 10% меньше стали есть лапшу быстрого приготовления в первом квартале 2023 года. При этом в денежном выражении продажи продукта выросли на 11 процентов, пишет «Коммерсантъ» .

Кроме лапши, другие продукты быстрого питания также перестали вызывать сильный интерес у граждан России. Потребление такой еды сократилось на 12,8%. При этом продажи в деньках выросли на почти 4%.

По словам экспертов, рынок продуктов быстрого приготовления чаще всего растет в кризисные периоды. А в России он, судя по этой статистике, закончился.

Кроме того, в статье указано, что в 2022 году продажи лапши быстрого приготовления в России достигли 14,6 порции на душу населения в год, что превышает показатель США. Однако до Азии еще далеко.

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