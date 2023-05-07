7 мая
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Здоровье

Диетолог рассказал, как не набрать вес после похудения

Существует несколько методов для того, чтобы лишний вес не вернулся после похудения. О них рассказал доктор медицинских наук, врач-диетолог и психотерапевт Михаил Гинзбург, сообщает "Московский комсомолец".

Овощи, фрукты, сантиметровая лента.
Овощи, фрукты, сантиметровая лента.
Фото: freepik.

По его словам, сохранить вес после похудения удается лишь 5% людей. Остальные после диеты быстро возвращаются к прежним цифрам на весах.

Он рассказал, что на вес влияет не только питание, но и генетика, уровень стресса, активность и психика.

Важно не возвращаться к прежним привычкам, а постараться изменить свой образ жизни. После похудения вес все равно необходимо постоянно контролировать.

Диетолог также отметил важность физической активности и посоветовал при любой возможности ходить по улице пешком.

Ранее диетолог Елена Соломатина рассказала, кому легче всего похудеть.

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