Диетолог рассказал, как не набрать вес после похудения

По его словам, сохранить вес после похудения удается лишь 5% людей. Остальные после диеты быстро возвращаются к прежним цифрам на весах.
Он рассказал, что на вес влияет не только питание, но и генетика, уровень стресса, активность и психика.
Важно не возвращаться к прежним привычкам, а постараться изменить свой образ жизни. После похудения вес все равно необходимо постоянно контролировать.
Диетолог также отметил важность физической активности и посоветовал при любой возможности ходить по улице пешком.
Ранее диетолог Елена Соломатина рассказала, кому легче всего похудеть.