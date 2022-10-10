10 октября
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Происшествия

Подробности ДТП в Новоалтайске, в котором погибла 14-летняя девочка

Стали известны подробности трагедии, случившейся в Новоалтайске. Подросток управлял снегоболотоходом и не справился с управлением, в результате чего погибла 14-летняя девочка. Подробности сообщила пресс-служба СК по Алтайскому краю.

Смертельное ДТП в Новоалтайске
Смертельное ДТП в Новоалтайске
Следственный комитет по Алтайскому краю

Следствие выяснило, что 14-летний мальчик управлял снегоболотоходом «СF MOTO Z6» без государственных регистрационных знаков.

На авто-прогулку он пригласил свою подругу-ровесницу.

Однако, двигаясь по Новоалтайску, подросток не справился с управлением и съехал на обочину. От этого вездеход перевернулся.

В результате аварии 14-летняя пассажирка скончалась на месте до приезда скорой медицинской помощи. А сам водитель скрылся с места ДТП.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. „в“ ч. 4 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим транспортным средством, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, совершенное лицом, не имеющим права управления транспортным средством)», — сообщили в ведомстве.

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