Подробности ДТП в Новоалтайске, в котором погибла 14-летняя девочка

Стали известны подробности трагедии , случившейся в Новоалтайске. Подросток управлял снегоболотоходом и не справился с управлением, в результате чего погибла 14-летняя девочка. Подробности сообщила пресс-служба СК по Алтайскому краю.

Следствие выяснило, что 14-летний мальчик управлял снегоболотоходом «СF MOTO Z6» без государственных регистрационных знаков.

На авто-прогулку он пригласил свою подругу-ровесницу.

Однако, двигаясь по Новоалтайску, подросток не справился с управлением и съехал на обочину. От этого вездеход перевернулся.

В результате аварии 14-летняя пассажирка скончалась на месте до приезда скорой медицинской помощи. А сам водитель скрылся с места ДТП.