Подробности ДТП в Новоалтайске, в котором погибла 14-летняя девочка

Следствие выяснило, что 14-летний мальчик управлял снегоболотоходом «СF MOTO Z6» без государственных регистрационных знаков.
На авто-прогулку он пригласил свою подругу-ровесницу.
Однако, двигаясь по Новоалтайску, подросток не справился с управлением и съехал на обочину. От этого вездеход перевернулся.
В результате аварии 14-летняя пассажирка скончалась на месте до приезда скорой медицинской помощи. А сам водитель скрылся с места ДТП.
«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. „в“ ч. 4 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим транспортным средством, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, совершенное лицом, не имеющим права управления транспортным средством)», — сообщили в ведомстве.