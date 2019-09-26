Подробности о пострадавших при ЧП в барнаульском аэропорту сообщил глава минздрава

После жесткой посадки в барнаульском аэропорту госпитализация потребовалась одному человеку, всего за медицинской помощью обратились 49 человек, сообщил 26 сентября на пресс-конференции министр здравоохранения региона Дмитрий Попов.

Он отметил, что после прохождения сигнала по линии центра медицины катастроф в аэропорт направили оперативные службы. Там они работали с сотрудниками этого предприятия и представителями МЧС региона.

«К прибытию оперативной бригады центра медицины катастроф на месте работали медики аэропорта, оказывая необходимую помощь», — сообщил Дмитрий Попов.

По словам министра здравоохранения региона, всего за медицинской помощью в здании аэропорта обратились 49 человек. Всего было задействовано семь бригад скорой помощи.

Диагностики и стационарного обследования потребовали семь пассажиров. В итоге, с перелом позвоночника госпитализировали одного человека. У остальных шести были повреждения легкой степени тяжести. «В основном это ушибы, в двух случаях переломы, которые потребовали амбулатрного оказания помощи и последующего лечения», — сказал Попов.

Boeing-767 после аварийной посадки в барнаульском аэропорту. zapsib-sut.sledcom.ru

Он рассказал, что основные повреждения у людей — это ушибы и ссадины, а также острая реакция на стресс, в том числе с кризисным повышением уровня артериального давления, обострение хронических заболеваний. Министр здравоохранения подчеркнул, что у 48 пострадавших — повреждения легкой степени тяжести.

Попов также сообщил, что информация о пострадавших «менялась оперативно быстро». По его словам, цифру в 49 пострадавших пока можно назвать не совсем окончательной.

«Люди уехали домой и могут сейчас обращаться за медицинской помощью. Там в стрессовой ситуации не обратили внимание, а сейчас заболел бок или нога. Или повысился уровень артериального давления, гипертонический криз, и все это мы фиксируем как последствия этого происшествия», —сказал министр здравоохранения Алтайского края.

ЧП в барнаульском аэропорту. zapsib-sut.sledcom.ru.

На пресс-конференции также сообщили, что у пассажиров началась паника, потому что они испытали стресс. В момент эвакуации шасси самолета уже потушили.

Юлия, одна из пассажирок, ранее рассказала, что эвакуация проходила с помощью надувного трапа под крики людей. Девушка говорит, что на борту была сильная давка, люди летели по трапу и никто не помогал внизу.

Напомним, 25 сентября в аэропорту Барнаула произошло ЧП — загорелась шина первой стойки шасси у Boeing 767−300, выполнявшего международный чартерный рейс Камрань (Вьетнам) — Барнаул. На борту самолета находилось 344 пассажира и 10 членов экипажа, говорится в сообщении Западно-Сибирского следственного управления на транспорте СК РФ.