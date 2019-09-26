Подробности о пострадавших при ЧП в барнаульском аэропорту сообщил глава минздрава

Он отметил, что после прохождения сигнала по линии центра медицины катастроф в аэропорт направили оперативные службы. Там они работали с сотрудниками этого предприятия и представителями МЧС региона.
«К прибытию оперативной бригады центра медицины катастроф на месте работали медики аэропорта, оказывая необходимую помощь», — сообщил Дмитрий Попов.
По словам министра здравоохранения региона, всего за медицинской помощью в здании аэропорта обратились 49 человек. Всего было задействовано семь бригад скорой помощи.
Диагностики и стационарного обследования потребовали семь пассажиров. В итоге, с перелом позвоночника госпитализировали одного человека. У остальных шести были повреждения легкой степени тяжести. «В основном это ушибы, в двух случаях переломы, которые потребовали амбулатрного оказания помощи и последующего лечения», — сказал Попов.
Он рассказал, что основные повреждения у людей — это ушибы и ссадины, а также острая реакция на стресс, в том числе с кризисным повышением уровня артериального давления, обострение хронических заболеваний. Министр здравоохранения подчеркнул, что у 48 пострадавших — повреждения легкой степени тяжести.
Попов также сообщил, что информация о пострадавших «менялась оперативно быстро». По его словам, цифру в 49 пострадавших пока можно назвать не совсем окончательной.
«Люди уехали домой и могут сейчас обращаться за медицинской помощью. Там в стрессовой ситуации не обратили внимание, а сейчас заболел бок или нога. Или повысился уровень артериального давления, гипертонический криз, и все это мы фиксируем как последствия этого происшествия», —сказал министр здравоохранения Алтайского края.
На пресс-конференции также сообщили, что у пассажиров началась паника, потому что они испытали стресс. В момент эвакуации шасси самолета уже потушили.
Юлия, одна из пассажирок, ранее рассказала, что эвакуация проходила с помощью надувного трапа под крики людей. Девушка говорит, что на борту была сильная давка, люди летели по трапу и никто не помогал внизу.
Напомним, 25 сентября в аэропорту Барнаула произошло ЧП — загорелась шина первой стойки шасси у Boeing 767−300, выполнявшего международный чартерный рейс Камрань (Вьетнам) — Барнаул. На борту самолета находилось 344 пассажира и 10 членов экипажа, говорится в сообщении Западно-Сибирского следственного управления на транспорте СК РФ.