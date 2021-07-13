Погибшим в драке у клуба в Барнауле оказался студент-медик

Парень отслужил в армии, учился на третьем курсе лечебного факультета Алтайского медуниверситета, мечтал стать хирургом.
Баходиржон получил в драке закрытую черепно-мозговую травму, которая оказалась смертельной.
Следком возбудил уголовное дело по ч.1 ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).
По данным следствия, оба участника драки были в состоянии алкогольного опьянения.
Известно, что подозреваемому 18-летнему парню грозит максимум до двух лет лишения свободы.
12 июля погибшего студента похоронили на родине в Киргизии.