Подробности смертельного столкновения поезда и легковушки в Алтайском крае сообщили в МЧС

По информации экстренного ведомства, авария случилась на нерегулируемом железнодорожном переезде в районе села Новая Чемровка.
«Произошло столкновение маневрового локомотива и легкового автомобиля. В автомобиле находилось четыре человека. По предварительной информации, в результате ДТП погибли два человека. Также в автомобиле находились двое детей (один из них получил легкие травмы, один не пострадал). Опрокидывания и повреждения состава не произошло, повреждения железнодорожного полотна нет», — уточняют в МЧС.
Причины произошедшего устанавливаются.
Ранее в пресс-службе Западно-Сибирской железной дороги сообщили, что водитель легкового автомобиля нарушил правила дорожного движения, выехав на пути перед приближающимся грузовым поездом.
«Машинист применил экстренное торможение, однако расстояние было недостаточным, и столкновение предотвратить не удалось», — говорилось в сообщении путейцев.