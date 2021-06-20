20 июня 13°C
ВСЕ Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Происшествия

Подробности смертельного столкновения поезда и легковушки в Алтайском крае сообщили в МЧС

Подробности смертельного ДТП, случившегося на железнодорожном переезде в Зональном районе Алтайского края20 июня, сообщили в региональном главке МЧС России.

Смертельное ДТП на железнодорожном переезде.
Смертельное ДТП на железнодорожном переезде.
ГУ МЧС по Алтайскому краю.

По информации экстренного ведомства, авария случилась на нерегулируемом железнодорожном переезде в районе села Новая Чемровка.

«Произошло столкновение маневрового локомотива и легкового автомобиля. В автомобиле находилось четыре человека. По предварительной информации, в результате ДТП погибли два человека. Также в автомобиле находились двое детей (один из них получил легкие травмы, один не пострадал). Опрокидывания и повреждения состава не произошло, повреждения железнодорожного полотна нет», — уточняют в МЧС.

Причины произошедшего устанавливаются.

Ранее в пресс-службе Западно-Сибирской железной дороги сообщили, что водитель легкового автомобиля нарушил правила дорожного движения, выехав на пути перед приближающимся грузовым поездом.

«Машинист применил экстренное торможение, однако расстояние было недостаточным, и столкновение предотвратить не удалось», — говорилось в сообщении путейцев.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2021
Категория информационной
продукции 18+
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость