Подробности смертельного столкновения поезда и легковушки в Алтайском крае сообщили в МЧС

По информации экстренного ведомства, авария случилась на нерегулируемом железнодорожном переезде в районе села Новая Чемровка.

«Произошло столкновение маневрового локомотива и легкового автомобиля. В автомобиле находилось четыре человека. По предварительной информации, в результате ДТП погибли два человека. Также в автомобиле находились двое детей (один из них получил легкие травмы, один не пострадал). Опрокидывания и повреждения состава не произошло, повреждения железнодорожного полотна нет», — уточняют в МЧС.