Подробности жесткого ДТП вблизи села Табуны сообщили в ГИБДД

Стали известны подробности страшной лобовой аварии вблизи села Табуны в Табунском районе 17 апреля. Об этом сообщили в ГИБДД.

Авария произошла около 10 часов утра на 351 км автодороге К-03 «Змеиногорск — Рубцовск — Волчиха — Михайловское — Кулунда — Бурла — гр. НСО».

Вблизи села Табуны столкнулись два легковых автомобиля.

Установлено, что 74-летний мужчина за рулем Toyota Probox ехал со стороны села Табуны в направлении села Кулунда. Он выехал на встречку и столкнулся с грузовиком Mercedes-Benz, которым управлял 57-летний водитель.

От удара иномарку отбросила на попутно двигавшийся автомобиль Toyota Ipsum под управлением 32-летнего мужчины.

В результате ДТП две иномарки съехали в кювет. В аварии пострадали водитель Toyota Probox и его пассажир — 62-летняя женщина, а также пассажир Toyota Ipsum — 35-летняя женщина.

Пострадавших госпитализировали.

Ранее на трассе Бийск-Барнаул произошла еще одна страшная авария. Столкнулись легковой автомобиль и грузовик.