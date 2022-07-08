8 июля
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Происшествия

Подростка убило током во время подготовки к дискотеке

13-летний мальчик погиб в студии звукозаписи дома культуры поселка Важины Ленобласти, сообщает «47.news».

Следственный комитет.
Следственный комитет.
Анна Зайкова

Подросток готовился выступить на дискотеке в качестве диджея, в момент проверки оборудования, мальчик схватился за металлическую трубу, ведущую вдоль стены к батарее.

Тело семиклассника нашли в помещении звукозаписи.

Судмедэксперт предположил, что смерть школьника наступила от поражения электрическим током. На запястье левой руки погибшего обнаружили след от ожога, пишет Газета.Ru.

Следователи установили — над трубой свисал поврежденный электрический кабель. Оголенной частью он касался лестницы.

Возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».

Между тем в Барнауле обнаружили детские площадки с оголенными проводами.

Ранее в Алтайском крае 18-летнюю девушку убило током в ванной.

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационных сайтов altapress.ru, sv-kurs.ru (свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-70984 от 13.09.2017)
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 22-30-14,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
БЫСТРАЯ СВЯЗЬ
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость