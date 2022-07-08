Подростка убило током во время подготовки к дискотеке

Подросток готовился выступить на дискотеке в качестве диджея, в момент проверки оборудования, мальчик схватился за металлическую трубу, ведущую вдоль стены к батарее.

Тело семиклассника нашли в помещении звукозаписи.

Судмедэксперт предположил, что смерть школьника наступила от поражения электрическим током. На запястье левой руки погибшего обнаружили след от ожога, пишет Газета.Ru.

Следователи установили — над трубой свисал поврежденный электрический кабель. Оголенной частью он касался лестницы.

Возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».

Между тем в Барнауле обнаружили детские площадки с оголенными проводами.

Ранее в Алтайском крае 18-летнюю девушку убило током в ванной.