В Барнауле обнаружили детские площадки с оголенными проводами

Общественники проверили около 60 детских площадок. Результаты не обрадовали: детям опасно играть на многих из них.
Например, в поселке Южный заметили фонарь с оголенными проводами.
При замере напряжения на токоведущих частях значение показателей составило 236 В. Такая мощность чревата серьезной травмой.
На других площадках обнаружились раскопки, ограждения с острыми кромками, обрезки деревьев.
Но не все так плохо. На пересечении улицы Партизанской и проспекта Красноармейского эксперты нашли образцовое место для игра.
Однако за его содержанием следит специальная организация в рамках заключенного контракта.
По всем нарушения общественники направили обращения в администрации муниципалитетов, прокуратуру и уполномоченному по правам ребенка.
Ранее ОНФ предлагал демонтировать опасные детские площадки.