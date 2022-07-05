В Барнауле обнаружили детские площадки с оголенными проводами

Эксперты ОНФ нашли в Барнауле детские площадки без информационных стендов, с перекопами и оголенными проводами. Об этом сообщила пресс-служба краевого отделения Общественного федерального фронта.

Общественники проверили около 60 детских площадок. Результаты не обрадовали: детям опасно играть на многих из них.

Например, в поселке Южный заметили фонарь с оголенными проводами.

При замере напряжения на токоведущих частях значение показателей составило 236 В. Такая мощность чревата серьезной травмой.

На других площадках обнаружились раскопки, ограждения с острыми кромками, обрезки деревьев.

Но не все так плохо. На пересечении улицы Партизанской и проспекта Красноармейского эксперты нашли образцовое место для игра.

Однако за его содержанием следит специальная организация в рамках заключенного контракта.

По всем нарушения общественники направили обращения в администрации муниципалитетов, прокуратуру и уполномоченному по правам ребенка.

Ранее ОНФ предлагал демонтировать опасные детские площадки.