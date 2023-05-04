4 мая
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Происшествия

Подростки-блогеры насмерть забили школьницу молотком ради лайков

Двух подростков 16 и 15 лет задержали по подозрению в жестоком убийстве 13-летней школьницы в Санкт-Петербурге. Об этом сообщают РИА Новости.

Насилие. Страх.
Насилие. Страх.
https://unsplash.com/

Трагедия произошла в Парголово Выборгского района. Ученицу седьмого класса одной из гимназий Центрального района Петербурга обнаружили мертвой в лесополосе. 30 апреля она ушла из дома и с тех по не вернулась.

Спустя двое суток полиция задержала 16-летнего подростка и его 15-летнюю подругу. Они не отрицали содеянного, а наоборот, рассказали о нем публично.

Подросток опубликовал в Telegram-канале рассказ, почему убил школьницу:

"Я сделал это, чтобы доказать самому себе свое величие, способность творить ужасные дела. И я смог себе доказать. Я понимаю, что мне не избежать наказания".

Следствие выяснило, что подростки позвали 13-летнюю девочку в парк якобы на пикник. Там юноша несколько раз ударил ее молотком по голове, а затем задушил. Тело скинули в подготовленную могилу. Убийство снимала подруга подростка.

По версии следствия, подростки пошли на убийство ради собственного самоутверждения. Ранее юноша и девушки не привлекались к уголовной ответственности.

В ГСУ СК России по Санкт-Петербургу возбудили дело по статье 105 УК. Им грозит до 10 лет колонии.

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