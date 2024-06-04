Группа подростков стала без какой-либо причины издеваться над мужчиной. Участник СВО зафиксировал побои, начата прокурорская проверка, указывает Lenta.ru.
У пострадавшего участника спецоперации вместо ноги был протез.
Ведется разбирательство.
Ранее произошла массовая драка из-за бойцов СВО. Это произошло в Башкирии.
Все началось в кафе. Там между посетителями и руководством заведения возник конфликт на почве неподобающего поведения отдыхающих, указывает ura.ru.
В конечном итоге произошло нападение на двух участников спецоперации. За участников СВО вступились местные жители, что привело к массовой драке.
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