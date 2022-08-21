Подростки не завели чужой мотороллер, но все равно умудрились его угнать

Происшествие случилось в мае 2022 года.
Двое парней решили угнать транспортное средство, чтобы покататься на нем. Завести его они не смогли — поэтому катались, толкая мотороллер вперед.
Через какое-то время они оставили «игрушку» на одной из улиц и скрылись. Владелец заявил в полицию об угоне.
Подозреваемых быстро нашли — свою вину они признали.
Уголовное дело с обвинительным заключением передано в суд, пишет «Сибдепо».
Ранее в Алтайском крае 18-летний парень угнал в чужом селе два мотоцикла, автомобиль ВАЗ и пытался проникнуть в Lexus.