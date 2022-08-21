21 августа
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Происшествия

Подростки не завели чужой мотороллер, но все равно умудрились его угнать

В Кузбассе под суд пойдут двое подростков, которые угнали мотороллер знакомого.

Мопед.
Мопед.
Михаил Хаустов

Происшествие случилось в мае 2022 года.

Двое парней решили угнать транспортное средство, чтобы покататься на нем. Завести его они не смогли — поэтому катались, толкая мотороллер вперед.

Через какое-то время они оставили «игрушку» на одной из улиц и скрылись. Владелец заявил в полицию об угоне.

Подозреваемых быстро нашли — свою вину они признали.

Уголовное дело с обвинительным заключением передано в суд, пишет «Сибдепо».

Ранее в Алтайском крае 18-летний парень угнал в чужом селе два мотоцикла, автомобиль ВАЗ и пытался проникнуть в Lexus.

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