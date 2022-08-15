15 августа
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Происшествия

В Алтайском крае 18-летний «Малыш на драйве» пытался угнать четыре транспорта

За ночь 18-летний парень угнал в чужом селе мотоцикл, автомобиль ВАЗ, пытался проникнуть в Lexus, но в итоге пересел на другой мотоцикл и уехал домой. Об этом сообщили в ГУ МВД по Алтайскому краю.

За рулем Lexus.
За рулем Lexus.
CC0

Поздно вечером молодой человек в алтайском селе Майорка угнал мотоцикл Racer. На нем он приехал Березовку, где транспорт заглох.

Рядом стоял незапертый ВАЗ-2107. Неудержимый парень заметил, что машина открыта, а ключи лежат в салоне. В итоге, угнав ВАЗ, он проехал пару метров — и авто тоже заглохло.

Однако юноша не отчаялся и продолжил поиски другой машины. Увидев Lexus, он приступил к делу. Но удача ему снова не улыбнулась: он выбил стекло, проник в автомобиль, но завести его не смог. Дальше угонщик увидел мотоцикл Panther и отправился на нем домой.

«Похищенный мотоцикл сотрудники полиции изъяли и вернули законному владельцу, как и другие транспортные средства. В отношении подозреваемого возбуждено четыре уголовных дела. Два по статье 166 УК РФ (Угон). Одно по ч. 3 статьи 30, ст. 166 УК РФ (Покушение на угон), одно по статье 158 УК РФ (Кража).»

Известно, что похитителя в этом году уже судили за кражи.

Ранее внутри огромного медведя нашли угонщика автомобиля.

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