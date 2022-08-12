12 августа
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Происшествия

Внутри огромного медведя нашли угонщика автомобиля

Полиция в британском городе Рочдейл нашла молодого человека, которого разыскивали за угон машины, сообщает Daily Mail.

Игрушки Юлии Романовой.
Игрушки Юлии Романовой.
Анна Зайкова, altapress.ru

Лишенный водительских прав 18-летний парень похитил Mitsubishi ASX, а затем на автозаправке не оплатил топливо.

После этого он несколько месяцев скрывался от полиции.

В поисках угонщика полицейские зашли на территорию частного домовладения и обнаружили в углу комнаты полутораметрового плюшевого медведя.

Сотрудники правоохранительных органов были шокированы, когда услышали звук дыхания, пишет Lenta.ru.

Оказалось, что угонщик разрезал заднюю часть игрушки и спрятался внутри. Разыскиваемого вытащили из плюшевого медведя.

Дерзкого и «находчивого» британца приговорили к девяти месяцам тюрьмы по обвинению в угоне автомобиля, вождении без водительских прав и бегстве с автозаправки без оплаты бензина.

Между тем в Барнауле мужчина не смог угнать автомобиль, расстроился и поджег его. Ранее в Алтайском крае угнали трактор.

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