В Барнауле мужчина не смог угнать автомобиль, расстроился и поджег его

В Барнауле у 65-летней женщины пытались угнать автомобиль, но в итоге подожгли его. Об этом рассказали в ГУ МВД по Алтайскому краю.

Ночью 33-летний мужчина решил угнать автомобиль ВАЗ. Он разбил боковое водительское стекло и попытался завести машину, но ничего не получилось.

Тогда горе-угонщик поджег транспорт, чтобы скрыть следы преступления.

«В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 166 Уголовного кодекса Российской Федерации „Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения“ и по статье 167 Уголовного кодекса Российской Федерации „Умышленные уничтожение или повреждение имущества“», — рассказали в ведомстве.

Ранее в Алтайском крае угнали трактор.