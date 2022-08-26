Подростки с балкона разозлили двоих барнаульцев, после чего были избыты и ограблены

Двое барнаульцев стали фигурантами сразу трех уголовных дел после конфликта с тремя подростками. Об этом сообщает СУ СКР по Алтайскому краю.

Следователи выяснили, что двое прохожих 24 и 32 лет ночью в мае 2022 года поссорились с тремя несовершеннолетними барнаульцами, младшему из которых было 14 лет. Последние находились на балконе третьего этажа, что не остановило двоих разгневанных друзей.

Они незаконно проникли в квартиру, избили своих оппонентов и забрали у них мобильные телефоны общей стоимостью более 48 тысяч рублей.

Действия мужчин квалифицировали по статьям «незаконное проникновение в жилище с применением насилия», «разбой с использованием предметов в качестве оружия» и «умышленное причинение средней тяжести здоровью».

Кроме того, пострадавшие подростки подали к обвиняемым гражданские иски о возмещении морального вреда на сумму от 50 тыс. до 500 тыс. рублей.

Расследование уголовного дела завершено. Уголовное дело передано на рассмотрение в суд.

Ранее сообщалось, что каменские следователи завершили расследование уголовного дела против 16-летнего подростка, которого обвиняют в изнасиловании и ограблении 51-летней женщины.