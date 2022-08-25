Задушить и порезать правозащитника хотел россиянин. Подробности

«В Нижегородской области на члена СПЧ Игоря Каляпина напал неизвестный. Он пытался порезать ему лицо и задушить. Наш коллега сумел вызвать полицию, и преступника задержали», — говорится в Telegram-канале Совета по правам человека.
Пострадавшего госпитализировали с подозрением на сотрясение мозга.
Каляпин сам пригласил напавшего мужчину к себе домой — тот хотел «поговорить», рассказала правозащитница Ева Меркачева.
По ее словам, Каляпин сначала поверил, что «говорун» — сотрудник правоохранительных органов.
«У него там есть сосед, который сотрудник правоохранительных органов. Вот он был у него в гостях, и там был этот человек», — сообщила Газете.Ru Меркачева.
Они пришли вдвоем к нему домой, он сбил его с ног, сказал, что у него есть какой-то заказ. Он кинулся душить Каляпина, потом разбил стекло в двери и пытался осколком порезать лицо.
По мнению Меркачевой, на члена СПЧ мог напасть человек, который был недоволен его правозащитной деятельностью.
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