25 августа
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Происшествия

Задушить и порезать правозащитника хотел россиянин. Подробности

Совершено нападение на члена Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Игоря Каляпина, сообщает «Интерфакс». ЧП произошло в доме правозащитника.

Кулак, побои, насилие.
Кулак, побои, насилие.
Открытые источники в Интернете (СС0)

«В Нижегородской области на члена СПЧ Игоря Каляпина напал неизвестный. Он пытался порезать ему лицо и задушить. Наш коллега сумел вызвать полицию, и преступника задержали», — говорится в Telegram-канале Совета по правам человека.

Пострадавшего госпитализировали с подозрением на сотрясение мозга.

Каляпин сам пригласил напавшего мужчину к себе домой — тот хотел «поговорить», рассказала правозащитница Ева Меркачева.

По ее словам, Каляпин сначала поверил, что «говорун» — сотрудник правоохранительных органов.

«У него там есть сосед, который сотрудник правоохранительных органов. Вот он был у него в гостях, и там был этот человек», — сообщила Газете.Ru Меркачева.

Они пришли вдвоем к нему домой, он сбил его с ног, сказал, что у него есть какой-то заказ. Он кинулся душить Каляпина, потом разбил стекло в двери и пытался осколком порезать лицо.

По мнению Меркачевой, на члена СПЧ мог напасть человек, который был недоволен его правозащитной деятельностью.

Ранее правозащитники попросили Минюст не наказывать проституток.

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