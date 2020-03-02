Шипы «Серебряной розы»: правозащитники попросили Минюст не наказывать проституток

Специалисты ПЦ «Мемориал», ОВД-Инфо и «Гражданского содействия» направили в ведомство замечания к проекту кодекса об административных правонарушениях.

По их мнению, отношение к проституции как к правонарушению рушит все возможности дальнейшей жизни для женщин и повышает уровень коррупции, пишет «Коммерсантъ».

«Существование этой статьи в КоАП провоцирует коррупционные действия. <…>. Всего одно дело из 20 реально доходит до суда — в остальных случаях женщины либо добровольно дают взятки сотрудникам правоохранительных органов, либо те сами их вымогают», — рассказала изданию директор движения «Серебряная роза» Ирина Маслова.

Также правозащитники просят Минюст уточнить понятие пропаганды наркотиков, внимательнее подойти к вопросу выдворения мигрантов и перестать наказывать за возбуждение ненависти в адрес «социальных групп», пишет ura.ru.

Путин о проститутках

Напомним, что 17 января 2017 года в Кремле во время пресс-конференции по итогам российско-молдавских переговоров Владимир Путин усомнился в правдивости сообщений иностранной прессы о встречи Дональда Трампа с путанами в московской гостинице.

А жриц любви он назвал «девушками с пониженной социальной ответственностью», отметив при этом, что наши проститутки «самые лучшие в мире, безусловно».

Позже в программе Владимира Соловьева на канале «Россия 1» лидер ЛДПР Владимир Жириновский в свойственной ему манере, комментируя высказывание президента, рассказал о судьбе российских проституток.