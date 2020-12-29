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Происшествия

Подростки убили и изнасиловали воспитательницу детсада. Они готовили серию расправ

В Смоленской области при расследовании изнасилования и убийства 38-летней воспитательницы выяснили, что школьники готовили серию расправ, сообщает РИА «Новости».

Насилие.
Насилие.
unsplash.com

23 декабря ученик девятого класса и его приятель изнасиловали женщину и задушили шнурком, а после забросали снегом и ветками.

28 декабря сообщили о задержании подростков в деревне Селенки. По словам местных жителей, у школьников нашли список людей, которых они планировали убить.

«Погибшая заведующая детским садом была в нем на первом месте. Предположительно, она стала их целью, поскольку сделала замечание и запретила своему сыну — однокласснику одного из убийц — общаться с плохой компанией», — рассказали сельчане.

Примечательно, что школьников ранее привлекали к уголовной ответственности за кражи — оба состояли на учете в полиции.

Кроме того, они развлекались в дачном поселке, где взламывали двери, били окна и от скуки поджигали дома.

Местные жители опасаются, что подростков в силу их несовершеннолетия могут отпустить и тогда они снова начнут убивать.

Как сообщает региональный СК, школьников заключили под стражу. В настоящий момент выясняют все обстоятельства преступления.

Ранее в Алтайском крае подростки зверски расправились с двумя мужчинами.

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