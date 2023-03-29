В Балашихе подростки убили женщину по заказу ее дочери-школьницы за 350 тыс. рублей, сообщает следственный комитет Московской области.

Следователи установили, что школьница решила убить мать из-за длительного конфликта. Девочка попросила своего друга подыскать для этого подходящих людей.

Молодой человек предложил совершить преступление двоим подросткам и пообещал заплатить им за убийство 350 тыс. рублей.

Школьница и ее знакомый впустили злоумышленников в квартиру 24 марта. Они дождались, когда придет женщина, и задушили ее.

Ночью подростки вынесли тело женщины на самодельных носилках к мусорным контейнерам у дома. Утром труп обнаружили прохожие.

Полицейские задержали убийц по горячим следам. Малолетними преступниками оказались школьники в возрасте от 13 до 16 лет.

Им предъявили обвинение по статье «Убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору» (п. «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ).

Подростков допросили, в ближайшее время следствие выйдет в суд с ходатайством об избрании в отношении обвиняемых меры пресечения.

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