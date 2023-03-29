Подростки убили женщину по заказу ее дочери-школьницы

Следователи установили, что школьница решила убить мать из-за длительного конфликта. Девочка попросила своего друга подыскать для этого подходящих людей.
Молодой человек предложил совершить преступление двоим подросткам и пообещал заплатить им за убийство 350 тыс. рублей.
Школьница и ее знакомый впустили злоумышленников в квартиру 24 марта. Они дождались, когда придет женщина, и задушили ее.
Ночью подростки вынесли тело женщины на самодельных носилках к мусорным контейнерам у дома. Утром труп обнаружили прохожие.
Полицейские задержали убийц по горячим следам. Малолетними преступниками оказались школьники в возрасте от 13 до 16 лет.
Им предъявили обвинение по статье «Убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору» (п. «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ).
Подростков допросили, в ближайшее время следствие выйдет в суд с ходатайством об избрании в отношении обвиняемых меры пресечения.
Ранее психически нездоровая россиянка убила двух маленьких сыновей.