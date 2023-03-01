1 марта
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Происшествия

200 подростков из «ЧВК Редан» задержали в Белорусии

Белорусские правоохранители 28 февраля задержали 200 подростков из неформальной группировки «Редан», сообщает ТАСС.

Полиция. Мигалка
Полиция. Мигалка
СС0

Сторонники группировки собрались по призывам в соцсетях в Гомеле.

В МВД сообщили, что массовую акцию пресекли. Из двух сотен задержанных 183 были несовершеннолетними.

Сейчас идет проверка. Подростки до 16 лет получат предупреждения с постановкой на учет. Более старшим нарушителям грозит административная ответственность.

«ЧВК Редан» — это новая молодежная субкультура, вдохновленная аниме-сериалом. В движении состоят преимущественно подростки. Они позиционируют себя как «враги футбольных хулиганов и нерусских».

Первый громкий случай с их участием произошел в 20-х числах февраля в торговом центре «Авиапарк» на севере Москвы.

Движением также заинтересовались в госдуме.

Между тем драки «ЧВК Редан» в барнаульских ТРЦ анонсировали в соцсетях.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2023
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
БЫСТРАЯ СВЯЗЬ
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость