200 подростков из «ЧВК Редан» задержали в Белорусии

Сторонники группировки собрались по призывам в соцсетях в Гомеле.

В МВД сообщили, что массовую акцию пресекли. Из двух сотен задержанных 183 были несовершеннолетними.

Сейчас идет проверка. Подростки до 16 лет получат предупреждения с постановкой на учет. Более старшим нарушителям грозит административная ответственность.

«ЧВК Редан» — это новая молодежная субкультура, вдохновленная аниме-сериалом. В движении состоят преимущественно подростки. Они позиционируют себя как «враги футбольных хулиганов и нерусских». Первый громкий случай с их участием произошел в 20-х числах февраля в торговом центре «Авиапарк» на севере Москвы.

Движением также заинтересовались в госдуме.

Между тем драки «ЧВК Редан» в барнаульских ТРЦ анонсировали в соцсетях.