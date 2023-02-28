Драки «ЧВК Редан» в барнаульских ТРЦ анонсировали в соцсетях

О потасовках в эти выходные 4−5 марта в торгово-развлекательных центрах «Галактика» и «Европа» сообщают в Telegram-каналах субкультуры.

Amic отмечает, что в комментариях к публикациям пишут и противники организации — околофутбольщики. По их обещаниям, они соберут «весь Барнаул», чтобы избить «реданцев».

«ЧВК Редан» — это новая молодежная субкультура, вдохновленная аниме-сериалом «Hunter x Hunter».

Прославились они как раз массовыми драками в торговых центрах со своими противниками.

Главные приметы «редановцев» — длинные черные волосы, символы паука и цифры 4 на одежде.

Ранее altapress.ru сделал подробный разбор о том, кто такие «ЧВК Редан».

Первый громкий случай произошел в 20-х числах февраля в торговом центре «Авиапарк» на севере Москвы.

После случившегося подобные стычки начались в других российских ТЦ. Полиция получила распоряжение задерживать всех подозреваемых в причастности к ЧВК «Редан».

Облавы прошли в Санкт-Петербурге, Курске, Новосибирске и Казани.

Депутаты изучат ситуацию с задержанием подростков, сообщил глава комитета госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев.