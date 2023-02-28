Ситуацию с массовым задержанием подростков из «ЧВК Редан» особо рассмотрят в ГД

По мнению народного избранника, цель молодежной субкультуры — попытки вовлечь подрастающее поколение в криминальную среду, указывает Газета.Ru.
Депутаты намерены выяснить, не стоят ли за «подростковой ЧВК» представители недружественных стран.
Что произошло
В минувшие выходные во многих российских городах прошли массовые задержания подростков в торговых центрах. Всего — порядка 300 человек.
Задержания прошли в Санкт-Петербурге, Москве, Новосибирске, Казани и связаны с противостоянием молодежных неформальных движений — «ЧВК Редан» и их антагонистов.
ЧВК — аббревиатура, означающая «частная военная компания». Изначально «Редан» — название клана из аниме «Хантер х Хантер». Отсюда появился и паук — в аниме это символ банды. Часто «Редан» называют пауками.
Подростки носят черную одежду с изображением членистоногих. В группе — 32 тыс. человек.