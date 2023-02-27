Враги футбольных хулиганов. Кто такие «ЧВК Редан» и почему в российских ТЦ идут облавы

«ЧВК Редан» — это новая молодежная субкультура, вдохновленная аниме-сериалом «Hunter x Hunter». В сериале фигурирует преступная организация «Геней Редан», в которой состояли воры и бандиты.
В движении состоят преимущественно подростки. Они позиционируют себя как «враги футбольных хулиганов и нерусских».
Сами подростки называют себя неформалами. Приписку «ЧВК» они придумали «в шутку», — сообщает Telegram-канал Baza.
Главные приметы «редановцев» — длинные черные волосы, символы паука и цифры 4 на одежде. Некоторые еще носят клетчатые штаны.
Первый громкий случай произошел в 20-х числах февраля в торговом центре «Авиапарк» на севере Москвы. Группа «ЧВК Редан» подралась с другой группой «цб не мит».
По данным Baza, драка началась из-за того, что подростки не поделили стулья на фуд-корте. Они назначили друг-другу «стрелку» так же в торговом центре. На следующий день там собрались сотни молодых людей.
Полиция сорвала их драку и задержала девять человек. По факту потасовки было возбуждено уголовное дело, сообщает «Ъ».
Спустя время аналогичная драка произошла в «Маркос-Молл». В результате полицейские задержали еще около 20 подростков рядом с этим торговым центром.
После случившегося подобные стычки начались в других российских ТЦ. Полиция получила распоряжение задерживать всех подозреваемых в причастности к ЧВК «Редан».
Облавы прошли в Санкт-Петербурге, Курске, Новосибирске и Казани.
После первого инцидента в «Авиапарке» было возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве (ч.2 ст. 213 УК РФ). Пока никто не задержан, сообщает московская полиция.
В отношении родителей некоторых подростков составлены протоколы за ненадлежащее воспитание.