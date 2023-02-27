Враги футбольных хулиганов. Кто такие «ЧВК Редан» и почему в российских ТЦ идут облавы

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Первая стычка

Первый громкий случай произошел в 20-х числах февраля в торговом центре «Авиапарк» на севере Москвы. Группа «ЧВК Редан» подралась с другой группой «цб не мит».

По данным Baza, драка началась из-за того, что подростки не поделили стулья на фуд-корте. Они назначили друг-другу «стрелку» так же в торговом центре. На следующий день там собрались сотни молодых людей.

Полиция сорвала их драку и задержала девять человек. По факту потасовки было возбуждено уголовное дело, сообщает «Ъ».

Спустя время аналогичная драка произошла в «Маркос-Молл». В результате полицейские задержали еще около 20 подростков рядом с этим торговым центром.