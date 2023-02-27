27 февраля
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Жизнь

Враги футбольных хулиганов. Кто такие «ЧВК Редан» и почему в российских ТЦ идут облавы

В российских ТЦ прошли массовые задержания подростков. Под подозрением — представители движения «ЧВК Редан», нового молодежного движения. Что известно об этой субкультуре и каковы цели «врагов футбольных хулиганов».

Задержание предполагаемых участников ЧВК "Редан"
Задержание предполагаемых участников ЧВК "Редан"
Telegram-канал Baza
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Кто такие «ЧВК Редан»?

«ЧВК Редан» — это новая молодежная субкультура, вдохновленная аниме-сериалом «Hunter x Hunter». В сериале фигурирует преступная организация «Геней Редан», в которой состояли воры и бандиты.

В движении состоят преимущественно подростки. Они позиционируют себя как «враги футбольных хулиганов и нерусских».

Сами подростки называют себя неформалами. Приписку «ЧВК» они придумали «в шутку», — сообщает Telegram-канал Baza.

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Приметы «пауков»

Главные приметы «редановцев» — длинные черные волосы, символы паука и цифры 4 на одежде. Некоторые еще носят клетчатые штаны.

Задержание предполагаемых участников ЧВК &quot;Редан&quot;
Задержание предполагаемых участников ЧВК «Редан»
Telegram-канал Baza
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Первая стычка

Первый громкий случай произошел в 20-х числах февраля в торговом центре «Авиапарк» на севере Москвы. Группа «ЧВК Редан» подралась с другой группой «цб не мит».

По данным Baza, драка началась из-за того, что подростки не поделили стулья на фуд-корте. Они назначили друг-другу «стрелку» так же в торговом центре. На следующий день там собрались сотни молодых людей.

Полиция сорвала их драку и задержала девять человек. По факту потасовки было возбуждено уголовное дело, сообщает «Ъ».

Спустя время аналогичная драка произошла в «Маркос-Молл». В результате полицейские задержали еще около 20 подростков рядом с этим торговым центром.

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Облавы в российских ТЦ

После случившегося подобные стычки начались в других российских ТЦ. Полиция получила распоряжение задерживать всех подозреваемых в причастности к ЧВК «Редан».

Облавы прошли в Санкт-Петербурге, Курске, Новосибирске и Казани.

Задержание предполагаемых участников ЧВК &quot;Редан&quot;
Задержание предполагаемых участников ЧВК «Редан»
Telegram-канал Baza
5
Уголовные дела

После первого инцидента в «Авиапарке» было возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве (ч.2 ст. 213 УК РФ). Пока никто не задержан, сообщает московская полиция.

В отношении родителей некоторых подростков составлены протоколы за ненадлежащее воспитание.

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