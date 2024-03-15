Подростков подозревают в групповом изнасиловании пятиклассницы

Восьмиклассники познакомились с ребенком в соцсетях. Фото несовершеннолетней часто появлялись в сообществах для знакомств. А снимках она выглядит старше своего возраста.

В гости к новой знакомой пришли пять человек, но двое быстро покинули квартиру. Трое остальных были в состоянии алкогольного опьянения. В результате подростки занялись сексом с девочкой, указывает Газета.Ru.

Полиция узнала об инциденте после того, как к ним обратилась мать одного из злоумышленников. Она нашла у сына ролики, которые подростки снимали в тот день. И думала, что накажут девочку за совращение ее сына.

Но полицейские возбудили в отношении возбудили уголовное дело — за изнасилование несовершеннолетней. Им грозит до шести лет колонии. Это максимальный срок наказания для преступников, которым от 14 до 16 лет.

Все трое подозреваемых учатся в одном классе, а пятиклассница — из другой школы.

Особое мнение

Восьмиклассники могут избежать уголовной ответственности, если следствие установит, что девочка, несмотря на свой юный возраст, добровольно занималась сексом и осознавала, что делает. Но по закону лицо, которое не достигло 12 лет, по умолчанию считается беспомощным.

Делом занимается региональный Следственный комитет.

Ранее умерла девочка, которую изнасиловали и сожгли подростки. ЧП случилось в поселке Октябрьский Пермского края.

Жестоко надругавшиеся над девочкой подростки бросили ее умирать прямо на рельсы (там нашли следы крови). Однако она сумела отползти в сторону. Под девочкой дымилась трава. У ребенка было обожжено более 80% кожи.

Она была в одних носках. Известно, что девочку облили бензином.

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