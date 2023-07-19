19 июля
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Происшествия

Умерла девочка, которую изнасиловали и сожгли подростки

ЧП случилось в поселке Октябрьский Пермского края — 15-летную девочку обнаружил у железнодорожных путей машинист поезда.

Пожар. Огонь.
Пожар. Огонь.
открытые источники (CC0)

Жестоко надругавшиеся над ней подростки бросили ее умирать прямо на рельсы (там нашли следы крови). Однако она сумела отползти в сторону. Под девочкой дымилась трава, указывает readovka67.ru. У ребенка было обожжено более 80% кожи.

Она была в одних носках. Известно, что девочку облили бензином.

Накануне утром потерпевшая скончалась в реанимации. До этого медики в течение 10 дней боролись за ее жизнь. Ввели в медикаментозную кому, чтобы потерпевшая не мучилась от невыносимой боли.

Отец не мог ее опознать — настолько она обгорела.

Арест

Недавно задержали одного из подозреваемых в этом страшном преступлении. Арестованный — 16-летний сын одной из высокопоставленных сотрудниц УФСИН. О других задержаниях пока не сообщается.

Ранее в Алтайском крае мать заживо сожгла дочь на глазах у брата.

Женщина привела свою полуторагодовалую дочь к складским помещениям, облила ребенка горючей жидкостью и подожгла.

Все это происходило на глазах ее 8-летнего сына. Девочка скончалась на месте, а мать скрылась с места происшествия. Впоследствии ее задержали.

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