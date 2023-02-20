Мать заживо сожгла дочь на глазах у брата. Дело на контроле у алтайских властей

Это произошло в селе Урожайное 20 февраля.
Что произошло
Женщина привела свою полуторагодовалую дочь к складским помещениям, облила ребенка горючей жидкостью и подожгла.
Все это происходило на глазах ее 8-летнего сына. Девочка скончалась на месте, а мать скрылась с места происшествия. Впоследствии ее задержали.
По данным «КП-Барнаул», мотивом преступления стало желание «изгнать из дочери духов».
Реакция властей
Уполномоченный по правам ребенка в Алтайском крае Ольга Казанцева, рассказала, что семье растут еще двое ребят. Дети помещены в госорганизации. Семья состоит на учете как неблагополучная, и в январе женщину ограничили судом в родительских правах.
Ситуацию взял на контроль губернатор.
Омбудсмен поедет на место случившейся трагедии.
<Женщина официально не состояла в браке и воспитывала троих детей, старшему было 15 лет, указывает Lenta.ru.>
Ранее соседи сжегшей младенца матери из Барнаула рассказали, как супруг заставлял избавиться от ребенка. В кустах за детским садом лежали окровавленные полотенца и сгоревшие останки малыша.
В расправе над ребенком заподозрили 29-летнюю женщину, проживающую поблизости. По словам соседей, семья была неблагополучной, а муж избивал супругу.