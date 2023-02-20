21 февраля
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Происшествия

Мать заживо сожгла дочь на глазах у брата. Дело на контроле у алтайских властей

Женщина заживо сожгла свою дочь в Советском районе Алтайского края, сообщает региональный СКР.

Следственный комитет.
Следственный комитет.
Анна Зайкова

Это произошло в селе Урожайное 20 февраля.

Что произошло

Женщина привела свою полуторагодовалую дочь к складским помещениям, облила ребенка горючей жидкостью и подожгла.

Все это происходило на глазах ее 8-летнего сына. Девочка скончалась на месте, а мать скрылась с места происшествия. Впоследствии ее задержали.

Место обнаружения ребенка
Место обнаружения ребенка
СУ СК РФ по Алтайскому краю

По данным «КП-Барнаул», мотивом преступления стало желание «изгнать из дочери духов».

Реакция властей

Уполномоченный по правам ребенка в Алтайском крае Ольга Казанцева, рассказала, что семье растут еще двое ребят. Дети помещены в госорганизации. Семья состоит на учете как неблагополучная, и в январе женщину ограничили судом в родительских правах.

Ситуацию взял на контроль губернатор.

Омбудсмен поедет на место случившейся трагедии.

<Женщина официально не состояла в браке и воспитывала троих детей, старшему было 15 лет, указывает Lenta.ru.>

Ранее соседи сжегшей младенца матери из Барнаула рассказали, как супруг заставлял избавиться от ребенка. В кустах за детским садом лежали окровавленные полотенца и сгоревшие останки малыша.

В расправе над ребенком заподозрили 29-летнюю женщину, проживающую поблизости. По словам соседей, семья была неблагополучной, а муж избивал супругу.

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