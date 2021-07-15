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Происшествия

Соседи сжегшей младенца матери из Барнаула рассказали, как супруг заставлял избавиться от ребенка

Соседи сжегшей младенца жительницы Барнаула рассказали, что она могла планировать расправу, поскольку убийству предшествовала череда шумных скандалов, сообщает LIFE.

Женщина сожгла новорожденного ребенка. Барнаул.
Женщина сожгла новорожденного ребенка. Барнаул.
vk.com/incident22.

Напомним, жуткую находку обнаружил 12 июля прохожий, гулявший с собакой. В кустах за детским садом лежали окровавленные полотенца и сгоревшие останки малыша.

В расправе над ребенком заподозрили 29-летнюю женщину, проживающую поблизости. По словам соседей, семья была неблагополучной, а муж избивал супругу.

«Изначально она про беременность не хотела говорить, никуда не обращалась, всячески пыталась скрывать, я даже говорила девочкам: „Смотрите, на помойку унесет, раз она скрывает“. Когда увидели, что живота нет, через два дня нашли труп ребенка», — рассказала соседка.

Местные жители также опровергли показания главы семейства о том, что он не знал о беременности супруги.

По словам соседей, мужчина заставлял жену избавиться от ребенка и обвинял в измене. Некоторые даже предполагают, что супруг может быть соучастником.

«Как это не заметить? Нас всех это в шок ввело, не просто потрясение, это просто не высказать словами. Это же, наверное, заранее запланировано все было, раз и для розжига все подготовлено, не спонтанно же. Люди в роддом, в больницу собираются — забывают какие-то вещи, а здесь все подготовлено, значит, это все спланировано было», — отметила соседка.

Как уточняет «Барнаул № 1», мать ребенка нашли быстро — на нее указали соседи. На допросе женщина сначала отрицала свою вину, но потом призналась.

По словам жительницы Барнаула, у нее случился выкидыш — поэтому положила ребенка в сумку, вынесла за гаражи и сожгла. Рядом нашли жидкость для розжига и пустую бутылку водки.

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