Соседи сжегшей младенца матери из Барнаула рассказали, как супруг заставлял избавиться от ребенка

Напомним, жуткую находку обнаружил 12 июля прохожий, гулявший с собакой. В кустах за детским садом лежали окровавленные полотенца и сгоревшие останки малыша.

В расправе над ребенком заподозрили 29-летнюю женщину, проживающую поблизости. По словам соседей, семья была неблагополучной, а муж избивал супругу.

«Изначально она про беременность не хотела говорить, никуда не обращалась, всячески пыталась скрывать, я даже говорила девочкам: „Смотрите, на помойку унесет, раз она скрывает“. Когда увидели, что живота нет, через два дня нашли труп ребенка», — рассказала соседка.

Местные жители также опровергли показания главы семейства о том, что он не знал о беременности супруги.

По словам соседей, мужчина заставлял жену избавиться от ребенка и обвинял в измене. Некоторые даже предполагают, что супруг может быть соучастником.

«Как это не заметить? Нас всех это в шок ввело, не просто потрясение, это просто не высказать словами. Это же, наверное, заранее запланировано все было, раз и для розжига все подготовлено, не спонтанно же. Люди в роддом, в больницу собираются — забывают какие-то вещи, а здесь все подготовлено, значит, это все спланировано было», — отметила соседка.

Как уточняет «Барнаул № 1», мать ребенка нашли быстро — на нее указали соседи. На допросе женщина сначала отрицала свою вину, но потом призналась.

По словам жительницы Барнаула, у нее случился выкидыш — поэтому положила ребенка в сумку, вынесла за гаражи и сожгла. Рядом нашли жидкость для розжига и пустую бутылку водки.