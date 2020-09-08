Подросток из Рубцовска получил шесть лет колонии за надругательство над 8-летней девочкой

14-летнего житель Рубцовска получил шесть лет за преступление сексуального характера, сообщает краевой Следком.

Следствие установило, что преступление в отношении восьмилетней девочки насильник совершил в июле 2019 года на одной из улиц города.

Суд, приняв во внимание доводы следствия, признал подсудимого виновным по 132 статье Уголовного кодекса («Насильственные действия сексуального характера с применением насилия и с угрозой его применения к потерпевшей, с использованием беспомощного состояния потерпевшей, совершенные отношении лица не достигшего четырнадцатилетнего возраста»).

Подростка осудили на шесть лет лишения свободы с отбыванием наказания в воспитательной колонии.