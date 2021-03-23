14-летний подросток из Славгорода получил условный срок за кражу денег с банковской карты, передает СУ СКР по Алтайскому краю.

Как сообщает ведомство, в марте 2020 года 14-летний славгородец нашел на улице банковскую карту с бесконтактным способом оплаты, но не стал разыскивать владельца. Вместо этого парень отправился за покупками.

«Подросток, используя данную карту, неоднократно совершал покупки в торговых точках города, на общую сумму более 7 тысяч рублей», — передает Следком.

Парня признали виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «г» ч.3 ст.158 УК РФ (кража чужого имущества, совершенная с банковского счета). В ходе расследования уголовного дела он признал вину и полностью возместил ущерб. Однако все же был приговорен к 1 году лишения свободы условно с испытательным сроком 6 месяцев.

Ранее 20-летний житель Новосибирской области не заплатил за заказ в кафе «Дядя Денер», а позже, при задержании, рассказал, что ему и его 11-летней сестре просто нечего есть.