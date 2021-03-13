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Происшествия

Сибиряк украл шаурму и рассказал, что они с сестрой голодают, а «мама пьет»

20-летний житель Новосибирской области не заплатил за заказ в кафе «Дядя Денер», а позже, при задержании, рассказал, что ему и его 11-летней сестре просто нечего есть. Однако ни полиция, ни руководство кафе не намерены верить «грабителю», пишет «Комсомольская правда».

Полиция. Кража продуктов.
Полиция. Кража продуктов.
22.мвд.рф.

Как пишет издание, в начале марта парень из небольшого поселка под Новосибирском Александр Л. сделал заказ в кафе быстрого питания «Дядя Денер», но не заплатил за него.

Молодой человек сказал, что у него безналичный расчет, приложил телефон к терминалу и, забрав заказ, убежал. Оплата не прошла. «Да у него даже карта в мобильный не была загружена», — сообщил позже представитель компании «Дядя Денер».

Продавец вызвала полицию и преступника быстро задержали. Александр во всем признался.

«У меня не было 1367 рублей, чтобы заплатить. Наша мама пьет, дома не было никакой еды, мы голодали. Сестренка, которой всего 11 лет, хотела есть. Я принес этот пакет домой для нее. Мы втроем живем на пенсию по потере кормильца, которую нам платят за умершего отца. Маме 47 лет, она нигде не работает. Бывает, что денег совсем нет. Я тоже не работаю — в нашем поселке просто негде. Но когда мы получили пенсию, я все в том кафе оплатил, возместил ущерб», — рассказал парень.

Однако в «Дяде Денере» заявили, что молодой человек не вернул деньги за украденное. Полицейские тоже не намерены верить Александру: выяснилось, что ранее он уже был судим за кражу.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 161 УК РФ «Грабеж», подозреваемый находится под подпиской о невыезде.

Ранее 39-летний барнаулец получил реальный срок за кражу колбасы и сыра в «Ярче». Мужчина заявил, что сделал это ради детей. В его «уголовной карьере» это оказался далеко не первый случай.

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