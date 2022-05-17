17 мая
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Происшествия

Подросток полностью облысел после того, как перенервничал из-за экзаменов

Британский подросток перенервничал из-за школьных экзаменов и полностью облысел в 15 лет, пишет Daily Mirror.

Голова, череп.
Голова, череп.
СС0

Сейчас юноше 19 лет. И он рассказал, что начал лысеть четыре года назад в период школьных экзаменов.

Один из его знакомых, который лишился волос еще раньше, предположил, что у них общая причина облысения — алопеция. Врач, к которому обратился парень, подтвердил эту догадку, пишет Lenta.ru.

Спустя несколько месяцев у подростка выпали все волосы на голове, лице и теле.

Назначенный дерматологом курс лечения не помог, поэтому ему пришлось смириться с облысением.

Между тем назван необычный способ, как спасти здоровье волос.

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационных сайтов altapress.ru, sv-kurs.ru (свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-70984 от 13.09.2017)
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 22-30-14,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость