Подросток полностью облысел после того, как перенервничал из-за экзаменов

Британский подросток перенервничал из-за школьных экзаменов и полностью облысел в 15 лет, пишет Daily Mirror.

Сейчас юноше 19 лет. И он рассказал, что начал лысеть четыре года назад в период школьных экзаменов.

Один из его знакомых, который лишился волос еще раньше, предположил, что у них общая причина облысения — алопеция. Врач, к которому обратился парень, подтвердил эту догадку, пишет Lenta.ru.

Спустя несколько месяцев у подростка выпали все волосы на голове, лице и теле.

Назначенный дерматологом курс лечения не помог, поэтому ему пришлось смириться с облысением.

Между тем назван необычный способ, как спасти здоровье волос.