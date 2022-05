Назван необычный способ, как спасти здоровье волос

Чтобы сохранить волосы, следует вести здоровый образ жизни, пересмотреть рацион и принимать витамины. Также необходимо поддерживать оптимальный вес, цитирует Уильямса-младшего издание Eat This, Not That!

Кроме того, важно заниматься спортом, избегать стрессы и использовать солнцезащитные средства.

Если есть генетическая предрасположенность к облысению, врач рекомендует регулярно обследоваться и консультироваться со специалистами. Еще, отметил он, можно применять устройства для лазерной стимуляции кожи головы.

Как лечить алопецию

Кен Л. Уильямс-младший объяснил, как лечат алопецию.

«Заместительная гормональная терапия (ЗГТ), обычно назначаемая при менопаузе, таблетки и кремы с эстрогеном и прогестероном, — это, вероятно, самая распространенная форма системного лечения андрогенной алопеции у женщин с нехваткой эстрогена или прогестерона из-за менопаузы или по другим причинам», — подчеркнул хирург.

Накануне врач рассказала, почему лысые мужчины чаще умирают от COVID-19.