Врач рассказала, почему лысые мужчины чаще умирают от COVID-19

Мужчины с алопецией, или патологическим выпадением волос, чаще умирают от ковида. Об этом URA.RU заявила врач-терапевт, эндокринолог и диетолог Екатерина Кривцова.

По словам Кривцовой, у лысых мужчин недостаточно тестостерона. Из-за этого повышается риск сердечно-сосудистых заболеваний и смерти от коронавируса.

«Дело в том, что тестостерон, который влияет на алопецию, является сосудистым кардиопротектором. И если мужчине не хватает тестостерона, то у него нет защиты сердечно-сосудистой системы в полной мере. Основной генез COVID-19 — это изменения тромботического ряда, связанные с микротромбированием», — объяснила эндокринолог.

Екатерина Кривцова напомнила, что ковид может привести к потере волос. Осложнения от вируса также приводят к сосудистым изменениям. А они, в свою очередь, влияют на микроциркуляцию.

Накануне врач Крючков сообщил, что в России идет скрытая волна коронавируса.